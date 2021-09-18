'Olmasaydı olmazdık' diyenler olsaydı, olmazdı! Sosyal medyayı sallayan Zübeyde hanım tespiti

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Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, 28 Şubat sürecinde 'Kemalist'lik kılıfı ile Müslümanlara zulmedenlerin yüzüne tokat gibi indi.

Zübeyde hanım CHP döneminde yaşasaydı!

Yapılan paylaşımda Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde hanımın "başörtülü" olduğu vurgulanarak, "Zübeyde hanım CHP döneminde yaşasaydı eğer, başörtülü diye oğlunun mezuniyet törenine katılamayacaktı. Oğlu da, annesi başörtülü diye orduya alınmayacaktı." dedi.

Devamında yapılan tespite ise beğeni yağdı: "Yani, 'olmasaydı olmazdık' diyenler önce olsaydılar, Atatürk olmazdı."