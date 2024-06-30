Ölenlerin kimlikleri belli oldu! İzmir'deki patlamanın ardından sokağın son hali
İzmir'de şırdancıda yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı sokak olayın ardından havadan görüntülendi.
İzmir Torbalı ilçesinde şırdancıda meydana gelen patlamadan hemen sonra yaşanan panik anları, kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların korkuyla çevreye kaçıştığı ve yaralıların yerde hareketsiz yattığı görüldü.
Ölenlerin kimlikleri belirlendi
Patlamayla ilgili soruşturma sürdürülürken, olayda ölemlerin kimlikleri belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Birgül Sarsılmaz (44), Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Dilek Bağ (24) ve Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Havin Ergin (17) olduğu açıklandı.
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