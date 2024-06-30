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Gündem Ölenlerin kimlikleri belli oldu! İzmir'deki patlamanın ardından sokağın son hali
Gündem

Ölenlerin kimlikleri belli oldu! İzmir'deki patlamanın ardından sokağın son hali

Yeniakit Publisher
2024-06-30 22:18:00 -

İzmir'de şırdancıda yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı sokak olayın ardından havadan görüntülendi.

İzmir Torbalı ilçesinde şırdancıda meydana gelen patlamadan hemen sonra yaşanan panik anları, kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların korkuyla çevreye kaçıştığı ve yaralıların yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Patlamayla ilgili soruşturma sürdürülürken, olayda ölemlerin kimlikleri belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Birgül Sarsılmaz (44), Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Dilek Bağ (24) ve Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Havin Ergin (17) olduğu açıklandı.

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