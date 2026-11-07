SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık bülteninde, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ paylarındaki işlemlere yönelik incelemelerin sonuçları açıklandı.

Üç ayrı inceleme kapsamında suç duyurusu kararları alınırken, işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen kişi ve kuruluşlara Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulandı.

TMPOL İŞLEMLERİ NEDENİYLE 24 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Temapol pay piyasasındaki işlemlere ilişkin inceleme sonucunda haklarında suç duyurusu kararı alınan 24 kişi şöyle açıklandı:

Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ve Halil İbrahim Ege.

Kurul, bu kişiler ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ’ye iki yıl işlem yasağı getirdi.

ISVEA İNCELEMESİNDE 22 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ paylarındaki işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Karar kapsamındaki isimler Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ve Tayfun Bayazıt oldu.

Bu kişiler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ hakkında da iki yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

TERA PAYLARINDAKİ İŞLEMLER İÇİN 42 İSİM AÇIKLANDI

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasına ilişkin incelemede ise 42 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı.

Bültende bu kişiler İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır ve İsmail Erdem olarak sıralandı.

Listede ayrıca Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik ve Adem Karatepe yer aldı.

Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne de haklarında suç duyurusu kararı alınan isimler arasında bulunuyor.

SPK, söz konusu kişiler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye iki yıl işlem yasağı uyguladı.

İŞLEM YASAĞI BOYUNCA LİSANSLAR İPTAL EDİLECEK

Kurul, TMPOL işlemleri nedeniyle 18, ISVEA işlemleri nedeniyle 9, TERA işlemleri nedeniyle ise 28 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

İKİ BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY

Haftalık bültende ihraç başvurularına ilişkin kararlar da yer aldı. SPK, Lider Faktoring AŞ’nin 800 milyon liralık ve Yapı Kredi Faktoring AŞ’nin 100 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.