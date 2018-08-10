0553 313 94 23

Öldürülen terörist 5 şehidin katili çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten gri listede aranan,bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak'ın 5 şehidin faili olduğu tespit edildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:35
Öldürülen terörist 5 şehidin katili çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Ağustos'ta Lice ilçesinin Duru Köyü Bekirhan Mezrası mülki sınırlarında yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak teması sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, terörist Dorak'ın faili olduğu belirlenen saldırılara ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu terörist Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 personelin yaralandığı, Lice ilçesinin Gökçe Köyü mevkisinde 31 Mayıs 2017'de düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edildiği, Lice ilçesinin Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017'de bombalı araçla gerçekleştirilen, Hani ilçesinin Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018'de düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit düştüğü, Hani- Lice karayolunda el yapımı patlayıcı araması yapan birliklere 9 Mayıs 2018'de düzenlenen silahlı saldırıların faili olduğu tespit edildi."

Terörist Dorak'ın Lice ilçesinin Duru köyü nüfusuna kayıtlı ve 22 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, diğer örgüt mensubunun ise 25 yaşındaki İran uyruklu "Azat Zagros" kod adlı Necip Delayimilan olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:35
  1. şehit
  2. PKK
  3. Ahmet Dorak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
    1. Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
    2. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    3. Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği..
    4. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    5. İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan..
    6. Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı
    7. 1 dolar kaç TL?
    8. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü
    9. Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli..
    10. Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin..
    11. Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına..
    12. Katil Esed yine saldırdı
    13. Trump'ın açıklaması sonrası dolarda..
    14. Ameliyat oldu hayatı değişti! 30..
    15. TBL'de fikstürü belli oldu
    16. Destici: 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu
    17. 25 milyon yıllık dev köpek balığı dişi..
    18. Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye..
    19. Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...
    20. Zaharova: Rusya Kosova'yı tanımamak..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!