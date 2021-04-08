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Spor Olcan Adın, Ahmet Çakar, Abdulkerim Durmaz... Sosyal medyada gündem oldu
Spor

Olcan Adın, Ahmet Çakar, Abdulkerim Durmaz... Sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçta Alanyaspor'u konuk etti. Kritik maçta Alanyaspor'un kale dibinden, 2'si boş kaleye olmak üzere 4 net pozisyonu kaçırması ve kaleci Jose Marafona'nın, Rachid Ghezzal'den yediği golde ellerini uzatmaması sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 08:26:00 -
Olcan Adın, Ahmet Çakar, Abdulkerim Durmaz... Sosyal medyada gündem oldu

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, henüz 11. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci yarısında bu kez sahneye çıkan isim Rachid Ghezzal olurken sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu.

Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.

Ghezzal'den yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, birçok futbolsever tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Eski hakem Ahmet Çakar ile eski futbolcular Abdulkerim Durmaz, Olcan Adın ve Baki Mercimek de golle ilgili olarak yorumda bulunurken bazı paylaşımlar şu şekilde:

Bazı paylaşımlarda, Alanya'nın kaçırdığı goller nedeniyle de tepki gösterildiği görüldü. Maçta 2'si boş kale olmak üzere kaçan 4 net gol pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu.

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