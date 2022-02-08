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Dünya Olaylar büyüyor! ABD-Kanada sınırındaki köprüyü geçişe kapattılar
Dünya

Olaylar büyüyor! ABD-Kanada sınırındaki köprüyü geçişe kapattılar

Kanada'da zorunlu aşı uygulaması ve covid-19 tedbirlerini protesto eden kamyoncular, ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü’nü geçişe kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 21:58:00 - 2022-02-08 22:11:34

Kanadalı kamyoncular, "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protesto kapsamında ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü’nü geçişe kapattı.

Kanada’da kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar ABD-Kanada sınırına sıçradı. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kamyoncuların Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü’nü geçişe kapattığı ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, ABD’den Kanada’ya gelişlerin açık olduğu belirtildi.

Uluslararası ticaretin yeniden başlaması gerektiği belirtildi

Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, köprü üzerindeki uluslararası ticaretin yeniden başlaması gerektiği belirtildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Matt Moroun yaptığı açıklamada ise, "Yetkililerin, karşılıklı saygıyı yansıtacak şekilde durumu olabildiğince çabuk hafifletmek için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz" dedi.

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise, durumu yakından izlediğini aktardı. Kanada, mal ihracatının yüzde 75’ini ABD’ye yaparken, söz konusu köprüden günde yaklaşık 8 bin kamyon geçişi oluyor.

Ablukaya son verme çağrısı

Kanada Araç Üreticileri Derneği, Ambassador Köprüsü’ndeki kalıcı gecikmeler, on binlerce Kanadalıyı istihdam eden otomotiv üretimini aksatma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve ablukaya derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Kamyon sürücülerinin korna sesleri mahkeme kararıyla engellendi

Ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak’ta başkent Ottawa’ya ulaşan kamyon sürücülerinin 10 gündür devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklayarak, "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" dedi.

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