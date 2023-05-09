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Medya Olay seçim yorumu: Onlar geberecek
Medya

Olay seçim yorumu: Onlar geberecek

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:48:00 -
Olay seçim yorumu: Onlar geberecek

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingin 14 Mayıs seçimlerine dair önemli bir ipucu verdiğini belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingin 14 Mayıs seçimlerine dair önemli bir ipucu verdiğini belirtti. 

“Yüzyılın mitingi sonucu ilan etti” ifadelerini kullanan Batırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Millet kararını verdi.

Yüzyılın mitingi sonucu ilan etti.
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Zafer inananlarındır, dedi.

Seviniyorum çünkü vatandaşım 21 yılda kazandıklarını kaybetmeyecek.

Seviniyorum çünkü muhalefetin yalanları suratlarına çarpılacak.

Seviniyorum çünkü PKK’lı terörist katiller inlerinde geberecek.

Seviniyorum çünkü Türkiye savunmada, enerjide, sanayide destan yazacak.

Seviniyorum çünkü yıkıcı medya ağlama duvarına dönecek.

Seviniyorum çünkü üretim, istihdam artacak, milletin yüzü gülecek.

Seviniyorum çünkü depremzedeler evlerine kavuşacak.

Seviniyorum çünkü 2024 belediye seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya AK Partiye geçecek.”

 

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Yorumlar

Ahmet Çıtak

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