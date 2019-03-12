Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş tarafından tehdit edildiğini öne süren iş adamı Necmettin Kesgin, "Olay Mansur Bey'in anlattığı gibi değil. Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın" dedi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Olayın taraflarından biri olan ve Yavaş tarafından tehdit edildiğini iddia eden Necmettin Kesgin, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın aktardığına göre Kesgin, "Olay Mansur Bey'in anlattığı gibi değil. Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti. Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil" dedi.

"Bana kumpas hazırlamışlar"

Kesgin, iddialarına şöyle devam etti:

"Eski kız arkadaşıma görüntü çektin mi diye soruyorum. Belki çekmişimdir diyor. Şantaj yapılıyor. Bu kadının Masur Yavaş ile bağı olduğu ortaya çıkıyor. Bu kadın sonra bana ben senin görüntülerini çekmedim, seni tehdit ediyorlar diyor. Hartdickte benim özel belgelerim vardı. Bu sonra bana gelmadi. Bununla bana kumpas hazırlamışlar. Kadın savcılığa ifade verdiğinde bu bilgisayarı çöpe attığını söylüyor. Olmayan resimlere 50 nin dolar vardim. Daha verecektim vermedim. Bel altından bana saldırarak her türlü iftirayı atıyorlar."