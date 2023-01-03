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Dünya Olası bir saldırıya hazırlık! İran'a karşı bütçe artış talebi
Dünya

Olası bir saldırıya hazırlık! İran'a karşı bütçe artış talebi

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 07:26:00 -
Olası bir saldırıya hazırlık! İran'a karşı bütçe artış talebi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.

Haberde, Savunma Bakanlığının, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2,8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.

İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, "gerçek olamayacak kadar" abartılı olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.

Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.

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