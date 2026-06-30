Ölü sayısı 1000’i aştı! Dalga geçilen Paris Belediyesi ABD’yi suçladı!

Geçen hafta Avrupa'nın birçok bölgesinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, yalnızca Fransa'da sıcaklığa bağlı fazla ölüm sayısının 1000'i aştığı, bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye kadar yükseldiği bildirildi.

Sıcak hava dalgası sırasında bazı ABD'li turistler ve sosyal medya kullanıcıları Avrupa'da klima kullanımının yaygın olmamasını eleştirmişti. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Avrupa'daki hanelerin yaklaşık yüzde 20'sinde klima bulunurken, bu oran ABD'de yaklaşık yüzde 90 seviyesinde.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Amerikalı gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri; günlerdir Paris'te her odada klima olmamasını eleştiriyor ve bununla alay ediyorsunuz. Bu gerçekten ironik. ABD dünyanın en büyük ikinci sera gazı salımı yapan ülkesi. Küresel ısınma ve Fransa'da yaşadığımız sonuçlar konusunda önemli ölçüde sorumluluğunuz bulunuyor. Şehirlerinizde klima kullanımının yüzde 90 seviyesinde olması da bununla alakasız değil" dedi.

ARTIŞIN NEDENİ ABD

Our World in Data verilerine göre ABD küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 13'ünden sorumlu bulunuyor. Çin'in payı yüzde 32 olurken, Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin toplam payı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde.

Pazartesi yayımlanan yeni bir rapor ise geçen yıl karbondioksit emisyonlarındaki en büyük artışın ABD'de gerçekleştiğini ortaya koydu.

Fransa'da klima kullanımı siyasi tartışma konusu olmaya devam ediyor.