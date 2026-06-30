Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağrı’da kaldırımda bırakılan sahipsiz valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Ağrı’da kaldırımda görülen sahipsiz valiz ekipleri alarma geçirdi.
Olay, bugün öğleden sonra Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda sahipsiz bir valizi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, gerekli hazırlıkların ardından valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizin içinden eşya ve giysi çıktı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.