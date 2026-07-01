  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM duyurdu: YKS'de bir soru iptal edildi Köklü ülke IMF’nin yeni müşterisi Ver ekonomik bağımsızlığı al parayı En düşük emekli aylığında yeni gelişme! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama CHP'nin kurultay ceza davasına 100 kişilik 'VIP liste' damga vurdu! Kurultay öncesi 100 kişiye ev dağıtılmış! Savunma değil heyet ile muhabbet: Mahkeme Murat'a soruyor, o hikaye anlatıyor Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı Türkiye'nin NATO serüveni göz kamaştırıyor Stratejik üyelikten kilit müttefikliğe Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar
Eğitim RTÜK'ten evlatlarımızı koruyacak dev hamle! Başkan Mehmet Daniş medya tuzaklarına karşı kararlılık mesajı verdi!
Eğitim

RTÜK'ten evlatlarımızı koruyacak dev hamle! Başkan Mehmet Daniş medya tuzaklarına karşı kararlılık mesajı verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
RTÜK'ten evlatlarımızı koruyacak dev hamle! Başkan Mehmet Daniş medya tuzaklarına karşı kararlılık mesajı verdi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, ekranlardan ve dijital mecralardan gelebilecek sinsi tehlikelere karşı çocukları koruma altına alacak tarihi kararları açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden kararlı bir duruş sergileyen Daniş, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında evlatlarımızın güvenli bir medya ortamında yetişmesini sağlamak adına koruyucu yayıncılık anlayışından ve içeriklere yönelik etkin denetim mekanizmalarından asla taviz vermeyeceklerini ilan etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini bildirdi.

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocuklarımızın güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışımızı, bilinçlendirme faaliyetlerimizi ve etkin denetim mekanizmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Daniş, koruyucu yayıncılık anlayışı kapsamında, akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini, ebeveyn uygulamaları kontrolünün yaygınlaştığını, çocuk ve aile yapımlarının desteklendiğini anlatan bilgilendirmeyi de paylaştı.

GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim
GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim

Spor

GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim

İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı
İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı

Gündem

İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı

Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü
Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü

Dünya

Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü

Bahçelievler’de 4 Bin 200 Çocuk Bisikletine Kavuştu
Bahçelievler’de 4 Bin 200 Çocuk Bisikletine Kavuştu

Spor

Bahçelievler’de 4 Bin 200 Çocuk Bisikletine Kavuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23