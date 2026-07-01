RTÜK'ten evlatlarımızı koruyacak dev hamle! Başkan Mehmet Daniş medya tuzaklarına karşı kararlılık mesajı verdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, ekranlardan ve dijital mecralardan gelebilecek sinsi tehlikelere karşı çocukları koruma altına alacak tarihi kararları açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden kararlı bir duruş sergileyen Daniş, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında evlatlarımızın güvenli bir medya ortamında yetişmesini sağlamak adına koruyucu yayıncılık anlayışından ve içeriklere yönelik etkin denetim mekanizmalarından asla taviz vermeyeceklerini ilan etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini bildirdi.
Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocuklarımızın güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışımızı, bilinçlendirme faaliyetlerimizi ve etkin denetim mekanizmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Daniş, koruyucu yayıncılık anlayışı kapsamında, akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini, ebeveyn uygulamaları kontrolünün yaygınlaştığını, çocuk ve aile yapımlarının desteklendiğini anlatan bilgilendirmeyi de paylaştı.