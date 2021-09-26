Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz nereli kaç yaşında? Olaf Scholz SPD’nin vaatleri

Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz, partisi içinde 'muhafazakâr' sayılan bir isim olan Olaf Scholz 14 Haziran 1958 Osnabrück, Batı Almanya’da dünyaya geldi. 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır. Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi.

Olaf Scholz kimdir?

Scholz, Almanya'nın en büyük sanayi kenti Hamburg'da büyüdü. Scholz, iş hukuku konusunda uzman bir avukat. Siyasete Sosyalist Gençlik Lideri olarak atıldı; 2002-2004 arasında SPD Genel Sekreterliği'ni yürüttü; 2011-2018 arasında Hamburg eyaletinin başbakanlığını yaptı. Belediye başkanlığı yıllarında görüşlerinin daha merkeze kaydığı ve muhafazakârlaştığı belirtilen Scholz, Federal Meclis'e (Bundestag) de ilk kez 1998'de seçildi.

Olaf Scholz SPD’nin vaatleri

Birinci Merkel hükümetinde 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olan, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyalet Başbakanlık görevini üstlenen, 2018’den bu yana da 4. Merkel hükümetinde Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim kampanyasında ve televizyonlardaki sakin tavırlarıyla dikkati çekti.

Partide 2019’da genel başkanlık yarışını Sakia Esken ve Norbert Walter-Borjans’a karşı kaybeden 63 yaşındaki Scholz, anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020’de başbakan adayı gösterildi.

Karizmatik olmamakla ve heyecan verici konuşmalar yapamamakla eleştirilen Scholz, vergi adaleti getirmeyi vadederek yılda 500 bin avrodan fazla kazanan çiftler için gelir vergisini yüzde 3 artırmayı, varlık vergisini getirmeyi ve Avrupa Birliği düzeyinde finansal işlem vergisini yürürlüğe koymayı planlıyor.

Scholz, saat başına asgari ücreti 12 avroya yükseltilmek yılda en az 24 gün mobil çalışmayı yasal hak olarak getirmek istiyor.

İklimin korunmasına ilişkin 2040 yılına kadar elektriğin tamamen yenilebilir enerji kaynaklarından üretilmesi öngörülen SPD’nin seçim programında, Almanya’nın 2030 yılına kadar hidrojen teknolojilerinde pazar lideri olması için tedbirlerin alınması öngörülüyor.

AB’nin, uluslararası krizlerin önlenmesinde, barış ve demokrasinin teşvik edilmesinde ve insan haklarının korunmasında öncü rol üstlenmesini isteyen Scholz’un partisi, ABD ile iklimin korunmasında, küresel sağlık politikasında, ticarette ve güvenlik alanlarında ilişkileri yoğunlaştırmayı planlıyor. SPD, iç güvenlik alanında önleyici tedbirleri uygulanmasını isterken silahlı insansız hava araçlarının ülke içinde yapılacak kapsamlı tartışmanın ardından alınabileceğini savunuyor.