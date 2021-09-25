Almanya sandık başına gidiyor. Pek çok kişi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz’un kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Olaf Scholz kim?

Almanya'da halk, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gidecek. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmayacağı seçimlerde; Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet’i, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz’u ve Yeşiller 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterdi. Pek çok kişi ise Olaf Scholz’un kim olduğuru araştırmaya başladı. Peki, Olaf Scholz kimdir?

Olaf Scholz kim kaç yaşında? Olaf Scholz hangi partiden?

Olaf Scholz 14 Haziran 1958’de dünyaya geldi. Scholz, 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır.

Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi.