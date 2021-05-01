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Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma dönemi başladı. Bu süreçte tüm kademelerde uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman aşlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:47:00 -
Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman? Koronavirüs salgını sağlık kadar eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Son olarak ilkokul, 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitime başlanmıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitime uzaktan devam ediyor. Öğrencilerin birçoğu da mayıs ayıyla birlikte okulların yaz tatiline gireceği tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili karar 17 Mayıs Pazartesi günü yani kapanmanın ardından kararlaştırılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarda 2 Temmuz’a kadar okulları açık tutmak istediklerini ifade etmişti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılının 18 Haziran 2021 Cuma günü sona ereceğini duyurmuştu.

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