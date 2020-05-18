Okullar ne zaman açılacak? Belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.
Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."