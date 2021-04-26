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Eğitim Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?
Eğitim

Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle iki haftadır ülkemizde kısmi kapanma uygulanıyor. Bu sebeple 8. Ve 12.sınıflar hariç tüm yurtta diğer kademe sınıflarda uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, okullar açılacak mı? Okullar bayramdan sonra mı açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:27:00 -
Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Geride kalan iki haftalık süreçte vaka sayıları yüzde 35 azaldı. Vatandaşlar yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitim kararı çıktı mı?

Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı henüz belli değil. Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili kararların alınması bekleniyor. Kabine toplantısı sona erince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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