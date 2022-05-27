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Yerel Okulda aniden rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Yerel

Okulda aniden rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Malatya’da bir okulda düzenlenen panayır sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 18:50:00 - 2022-05-27 19:04:24
Okulda aniden rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Malatya’da bir okulda düzenlenen hayır panayırı sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi’nde bulunan 91. Bin Dev Öğrenci Ortaokulu’nda öğrencilerde düzenlenen hayır panayırının ardından rahatsızlıklar baş gösterince durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Öğrenciler tedavi altına alındı

Olay yerine gelen 112 ambulansları tarafından 8 öğrenci Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürülürken, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bugün öğrencilerin yedikleri bir üründen zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor

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