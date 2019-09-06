Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar Teknosa’da

Okul ve ev ihtiyaçları için notebooktan akıllı telefona, tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar Teknosa’da başladı.

Okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için Teknosa, 6-9 Eylül tarihleri arasında özel bir kampanya düzenliyor. Televizyondan notebooklara, ev aletlerinden akıllı telefon ve aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirimler sunuluyor. Kampanya kapsamında evde vakit geçirmeyi daha da keyifli hale getirecek Samsung 55RU7400 55" 139 ekran 4K UHD TV 500 TL’lik indirimle 4 bin 999 TL’den, Philips 43" 108 ekran ultra ince 4K Smart TV ise 2 bin 799 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca seçili yeni seri Samsung televizyonlarda da 30 Eylül tarihine kadar peşin fiyatına 10 taksitli ödeme avantajı sağlanıyor.

KDV tutarında indirim avantajı

Teknosa, öğrenciler ve çalışanlar için tüm notebook alışverişlerinde KDV tutarında indirim ve Canon marka yazıcıya 1 TL’den sahip olma fırsatı sağlıyor. Bununla birlikte 30 Eylül tarihine kadar eski telefonunu getirenler, notebooklara indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. Kampanya kapsamında öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan Samsung TAB A T510 tablet yüzde 20’yi aşan indirimle bin 299 TL’den, Huawei T3 7 space grey tablet ise 100 TL’lik indirimle 599 TL’den satılıyor.

Günlük yaşantının vazgeçilmezi akıllı telefon ihtiyacına cevap verecek Oppo AX7 64 GB indirimli olarak bin 799 TL’ye, Xiaomi RedMi Note 7 32 GB akıllı telefon yaklaşık yüzde 20’lik indirimle bin 899 TL’ye, Casper F3 akıllı telefon ise yanında 99 TL değerindeki Teknogaranti ile birlikte bin 899 TL’ye satışa sunuluyor. Evlerde hayatı kolaylaştıracak Philips Marathon elektrikli süpürge yaklaşık yüzde 40’lık indirimle bin 699 TL’lik avantajlı fiyatıyla tüketicileri bekliyor. Philips Perfect Care buhar kazanlı ütü yüzde 30 oranında indirimle bin 199 TL’den, Tefal Express Compact SV7112 buhar kazanlı ütü ise 150 TL’lik indirimle 899 TL’den satılıyor. Kampanya kapsamında teknolojik cihazların tamamlayıcısı aksesuarlarda da yüzde 30’a varan indirimler sunuluyor.