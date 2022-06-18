Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2022:

YKS baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte adaylar bu sene ilk kez üniversite sınavında baraj olmadan sınava katılım sağlayacak. YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. 10.15'te başlayacak oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika. YKS sınavına katılanlar bir yandan da 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları, 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları, Sayısal Bölümlerin Taban Puanları, Sözel Bölümlerin Taban Puanları, Eşit Ağırlık Bölümlerin Taban Puanları ve Dil Bölümlerinin Taban Puanları sorgulamasına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı atamalarında en çok kontenjanın ayrıldığı okul öncesi öğretmen taban puanları ve başarı sıralaması da YKS sınavında ter döken adaylar tarafından sorgulanıyor.

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları