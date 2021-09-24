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Gündem Okul kantinlerinde büyük tehlike
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Okul kantinlerinde büyük tehlike

Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla okul kantinlerinde satılan gıdalara “Okul Gıdası Logosu” zorunluluğu getirildi. Ancak, okulların açılmasıyla uygulama başladıysa da pratikte henüz başarılı olunamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 07:49:00 -
Okul kantinlerinde büyük tehlike

Logosuz ürünlerin kantinlerde hâlâ satıldığı görüldü. Konuyla ilgili Türkiye gazetesine konuşan Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, "Logo zorunlu tutulmasına rağmen Okul Gıdası onayı alamayan gıdalar maalesef bazı kantinlerde satılmaya devam ediyor. Cips, kola, şeker gibi abur cuburlar, temel ile ortaöğretim yaş grubundaki çocukların yetersiz ve dengesiz beslenmelerine sebep oluyor. Bu ürünlerin kontrolsüz üretimine son verilmesinin şart olduğunu, kantinlerde satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda titizlikle görev başında olsa da kolektif bir çalışma şart. Sağlıklı beslenmeyi küçük yaşlardan itibaren öğrenen çocuklar, elbette gelecekte fark oluşturacak, sağlıklı ruh ve bedene sahip olacak. Bu gıdalar, çocuklarımızın hayatlarını ilerleyen yaşlarında da etkileyebilecek olumsuzluklara sebep olabilir. Okul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlüğü ve geriliği, hiperaktivite bozukluğu, fiziksel ve zihinsel gelişim bozukluğu görülebilir" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle 2 Ocak 2019’da okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satılması amacıyla “Okul Gıdası Logosu İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı. Projenin ilk tebliği 20 Haziran 2019’da yayımlanırken 16 Eylül 2019’da da uygulamaya konması kararlaştırılmıştı.

Ancak proje, firmaların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için önce 7 Eylül 2020’e, koronavirüs sebebiyle de 6 Eylül 2021’e ertelenmişti. 6 Eylül'de okulların açılmasıyla uygulama sonunda başlatıldı.

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