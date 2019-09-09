Okulların açılmasıyla beslenme konusunda sorun yaşayan anneleri bilgilendirmek adına, sizlere bu haberi derledik. Okul çağında beslenme nasıl olmalı? Çocuklar nasıl beslenmeli ve ne yemeli? İşte detaylar...

Okul çağındaki çocuklar genelde dışarıda besleniyorlar. Beslenme çantası ile takviye edilse de, acıktıklarında mutlaka sağlıksız gıdaları tercih ediyorlar.

Çocukların beslenmelerindeki eksikliği ortadan kaldırmak bu gibi sorunları ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda besin değeri yüksek olan gıdaları tercih ederek, eksikliklerin önüne geçilmelidir. Bu sayede acıkma hissi daha geç gelecektir.

Peynir ile yapılmış tost, komposto

Tahıl, süt ve muz,

Ev yapımı reçel, peynir, krep,

Muz, kuru üzüm- süt, yulaf ezmesi.

Buna benzer listeleri siz de hazırlayabilir ve çocuğunuzun her besinden yeteri kadar almasını sağlayabilirsiniz.

Mutlaka çocuğunuzun çantasında bir elma bulundurmaya çalışın. Elma, acıktığında sağlıksız besinler yerine tüketebileceği sağlıklı bir alternatiftir. Aynı zamanda beyin ve kas sistemini geliştirirken, posası sayesinde de sindirimi rahatlatır.

Benzer şekilde günde bir avuç karışık kuruyemiş yemesine de özen gösterin. Beyin gelişimi için oldukça büyük bir etkiye sahip olan doğal yağ içerikli yemişler, aynı zamanda tokluk hissi verecektir. Çocuğunuz bu sayede sağlıksız besinleri tüketmeyecektir.