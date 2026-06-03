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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde sadece koltuk kavgası var
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde sadece koltuk kavgası var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’de yaşanan koltuk kavgasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP’deki koltuk kavgasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin dünya gündeminden uzak kaldığını söyledi. CHP’nin iç işlerine karışmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Yaşananları uzaktan izliyoruz” dedi.

 

Erdoğan, “Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var” dedi.

Aynı zamanda Erdoğan, “Yaşananlar, elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Biz, Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları 'güvenli takip mesafesinden' izlemekle yetiniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Türkiye bölgenin enerji merkezi olacak
Erdoğan: Türkiye bölgenin enerji merkezi olacak

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Erdoğan: Türkiye bölgenin enerji merkezi olacak

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