Emekçi nutukları Türkiye'ye, konser keyfi Avrupa'ya! İşçi-emekçi söylemi, Zürih’te unutuldu. Barış Atay’dan Ecem Özkaya ile aşk kaçamağı

Sol siyaset ve emek söylemleriyle ön plana çıkan Barış Atay, bu kez siyasi çıkışlarıyla değil özel hayatına ilişkin iddialarla gündemde.

Bir süredir oyuncu Ecem Özkaya ile birlikte oldukları öne sürülen Atay'ın, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Metallica konserinde görüntülendiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İkilinin paylaştığı benzer kareler, haklarında çıkan aşk haberlerini yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yıllardır işçi sınıfı, emekçiler ve dar gelirli vatandaşlar adına siyaset yaptığını söyleyen Atay'ın yaşam tarzı eleştiri konusu oldu. Kullanıcılar, işçi ve emekçi söylemleriyle öne çıkan bir siyasetçinin Avrupa'daki konser ve tatil görüntülerinin kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

"EMEK SÖYLEMİ İLE YAŞAM TARZI UYUŞUYOR MU?"

Eleştirilerin merkezinde ise Atay'ın siyasi söylemleri yer aldı. Türkiye İşçi Partisi saflarında uzun yıllar emek, gelir adaleti ve sınıf mücadelesi vurgusu yapan Atay'ın, kamuoyuna yansıyan yaşam tarzının bu söylemlerle ne kadar örtüştüğü tartışılmaya başlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, "İşçi ve emekçi edebiyatı yapanlar halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gerçekten hissedebiliyor mu?" sorusunu gündeme getirirken, Atay'ın Avrupa'daki görüntülerinin bu tartışmaları daha da alevlendirdiğini ifade etti.

ÖZEL HAYAT İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evlendi Atay ve Kasapoğlu'nun Asi Baran adında bir oğulları olmasına rağmen Ecem Özkaya ile ilişki iddiaları kafaları karıştırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve benzer paylaşımlar, magazin gündeminde geniş yer bulmaya devam ediyor.

Kamuoyunda oluşan tartışma ise yalnızca özel hayatla sınırlı değil. Atay'ın yıllardır savunduğu siyasi çizgi ile kamuoyuna yansıyan yaşam tarzı arasındaki uyum da yeniden sorgulanıyor.