Elinden tuttukları kızı da yalanlarına ortak ettiler

Pavyonda satın alınan delegelerin oyuyla emaneten oturtulduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan mutlak bulan kararı ile kaldırılan Özgür Özel, korsan grup toplantısında yandaşlarının "hain kemal" sloganları eşliğinde yaptığı konuşmada Akit Medya Grubu'nu hedef alırken, fondasları da bu iftiraya sarılarak merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızını bu yalana ortak ettiler.

Korsan başkan Özel'in elinden tuttuğu Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in baba acısını istismar ettiler.

CHP İl Başkanlığında militanlarını polise saldırtan Özel, korsan grup toplantısında CHP il binasında Akit'ten bazı kişilerin olduğunu iddia ederek, Zeyrek'in vefatı üzerinden Akit'e nefret kustu.

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek ise Özel'in yalanına inanarak Akit'i vicdansızlıkla suçladı.

Akit'in Zeyrek ile ilgi haberi sosyal medyada üzerinde oynanarak servis edilmiş ve " çarpıldı" baslığı kullanılarak Akit Medya Grubu'na linç kampanyası başlatılmış, Özgür Özel de ağır ifadeler kullanmıştı.

Akit haberin doğrusunu manşetine "İt ürür kervan yürür" diyerek taşımıştı.

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