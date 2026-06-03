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Gündem Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kuruldu
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı. Gürlek bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek “Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı. Gürlek, paylaşımında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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