Patates kendisini akladı amma… Kızartmasını sevenlere %20 diyabet uyarısı

Bilim insanları uzun yıllardır patates tüketimi ile diyabet arasındaki ilişkiyi araştırıyordu. Ancak The BMJ dergisinde yayımlanan yeni çalışma, riskin tüm patates türlerinden değil, özellikle patates kızartmasından kaynaklanabileceğini gösterdi.

Araştırmada 200 binden fazla kişinin verileri incelenirken, farklı pişirme yöntemlerinin sağlık üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.

PATATES KIZARTMASI DİĞERLERİNDEN ÖNE ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre haftada üç porsiyon patates kızartması tüketen kişilerde tip 2 diyabet gelişme riski yüzde 20 daha yüksek bulundu.

Buna karşılık aynı miktarda tüketilen haşlanmış, fırınlanmış veya püre haline getirilmiş patateslerin diyabet riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışla bağlantılı olmadığı bildirildi.

Yaklaşık 40 yıllık takip sürecinde 22 bin 299 kişide tip 2 diyabet geliştiği kaydedildi.

TAM TAHILLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, patates yerine hangi gıdaların tüketildiğini de değerlendirdi.

Bulgulara göre haftada üç porsiyon patates yerine tam tahıl ürünleri tüketenlerde tip 2 diyabet görülme oranı yüzde 8 daha düşük çıktı.

Patates kızartmasının tam tahıllarla değiştirilmesi durumunda ise riskte yüzde 19'luk düşüş gözlendi.

Öte yandan patates yerine beyaz pirinç tüketilmesinin diyabet riskinde artışla bağlantılı olduğu belirtildi.

Çalışmayı yürüten ekip, araştırmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.

Araştırmacılar, sonuçların patatesin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini gösterdiğini belirterek pişirme yöntemlerinin ve yerine tüketilen gıdaların sağlık üzerindeki etkilerde önemli rol oynadığını ifade etti.

Araştırma ekibi, "Bulgularımız, patates tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkinin yerine hangi gıdanın tüketildiğine bağlı olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.