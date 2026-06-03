Erdoğan: Türkiye bölgenin enerji merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada, toplam 6.818 MW kurulu güce sahip, 5 milyar dolarlık enerji yatırımını devreye almıştık. İnşallah birazdan da 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin resmi açılışını gerçekleştireceğiz.

Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESİNİN ENERJİ MERKEZİ VE KAVŞAK NOKTASI OLMA VASFI GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta, kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İRES 2026; enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin, bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI SADECE BİR KALKINMA MESELESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR EGEMENLİK VE MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre ve plastik dâhil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler, enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi, özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi, uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu ve petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyon artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken, Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara; iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dâhil ettiğimizde, enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati bir önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Hürmüz’ün kapanması bize şunu öğretmiştir: Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve millî güvenlik meselesidir.

"ELEKTRİK TALEBİMİZİN 2035 YILINA KADAR EN AZ YÜZDE 50 ORANINDA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz; sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda iki katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak, hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim de enerji talebimiz yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var.

"EKONOMİMİZ, KARŞILAŞTIĞI ŞOKLARA RAĞMEN 23 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞ OLDU"

Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum: Türkiye dünyanın 16., Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz, karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürmüş oldu.