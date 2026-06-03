İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Mustafa Destici'ye başsağlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, BBP lideri Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ağabeyi vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerini kullandı:
"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Sayın Mustafa Destici başta olmak üzere, tüm aile fertlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun."