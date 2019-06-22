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Tazecik kızılcıklarla komposto | Serinletici içecek tarifi

Yavaş yavaş kızarmaya başlayacak olan kızılcıklar için şimdiden planınızı yapın..

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:27
Tazecik kızılcıklarla komposto | Serinletici içecek tarifi

Gazlı içeceklerden uzak durmak isteyenlere yepyeni serinletici ve besin değeri yüksek koposto tarifi. İster ara öğünlerde, isterseniz de serinlemek için tüketebileceğiniz bir içecek. 

Bu tarifi isterseniz cam şişelere sıcak sıcak doldurup kavanozlayarak bütün bir yıl boyunca saklayıp, tüketebilirsiniz.

Malzemeler

kızılcık kompostosu

  • Yarım kilo dağ kızılcığı
  • 1 su bardağı şeker
  • 6 su bardağı su

Yapılışı

Öncelikle kızılcıkları dikkatlice ayıklayın ve temizleyin.

Derince bir tencere içerisine kızılcıkları ve suyu alarak kaynatın. 

Kızılcıklar renklerini salana kadar orta ateşte kaynatın. Şekerini ilave edip 10 - 15 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın.

Alışılagelmiş bir komposto yerine, şeker koymadan tüketip bunu alışkanlık haline getirirseniz, faydasını daha fazla göreceksiniz.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:49
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