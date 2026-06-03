Bursa'da aile faciası: 10 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Güzde G. (36), eşi Zafer G.(40) tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran cinayette kahreden "ihbar" detayı...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Güzde G. (36), eşi Zafer G.(40) tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran cinayette kahreden "ihbar" detayı...
Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Güzde G. ile tartışmaya başladı.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK İHBAR ETTİ Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan küçük çocuk ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Güzde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Zafer G. İse Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı yakınlar sinir krizi geçirirken, ekipler ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23