SGK düğmeye bastı! Milyonlarca EYT'liye kötü haber!

Türkiye'de 3.5 milyonu aşkın kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile erken emekli olma şansı yakalamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram sonrası dönemde EYT kapsamında emekli olan binlerce kişinin dosyasını yeniden incelemek için düğmeye bastı. Sigorta işlemlerinde bunu yapanların emeklilikleri iptal edilecek. Peki, kimlerim emekliliği iptal olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi.

EYT'Lİ OLANLAR DİKKAT

osyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bayram sonrasında bazı emeklilik dosyalarını yeniden değerlendirmeye alacağını öne sürdü.

Cenkci'nin sosyal medyada gündem olan iddiasına göre SGK, 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarını inceleyecek.

İncelemeler kapsamında, söz konusu sigortalılık sürelerinin geçerliliği yeniden değerlendirilecek.

SGK DÜĞMEYE BASTI! EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLECEK

Paylaşılan bilgilere göre, 2013/11 sayılı Genelge çerçevesinde anne veya baba yanında geçen bazı sigortalılık sürelerinin hizmetten düşülmesi gündeme gelebilecek. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilediğinin tespit edilmesi halinde ilgili emeklilik işlemleri iptal edilebilecek.

Öte yandan uygulama yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerinde geçen sigortalılık sürelerini kapsayacak. Anne veya babanın işyerinin limited şirket ya da anonim şirket statüsünde olması halinde ise bu sigortalılıkların inceleme kapsamına alınmayacak.

MAAŞ VE İKRAMİYELER GERİ İSTENEBİLİR

Cenkci, inceleme sonucunda emeklilik işlemi iptal edilen kişilerden daha önce ödenen emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin yersiz ödeme kapsamında değerlendirilerek geri tahsil edilebileceğini ileri sürdü.

Söz konusu tutarlara faiz uygulanabileceği de iddialar arasında yer aldı.

SGK cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.