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Gündem CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu
Gündem

CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu

CHP’li Bolu Belediyesi’ndeki kirli ilişkiler, rüşvet ve irtikap ağları tek tek deşifre ediliyor! Kamu kaynaklarını korumak yerine, adları organize usulsüzlüklerle anılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibi hakkında hazırlanan 178 sayfalık dev iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmasında hazırlanan 178 sayfalık iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken dava 6 Temmuz'da başlayacak.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

SÜREÇ VE İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

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Yorumlar

Nuri

Çeşme suyunu 10 kat fazlasına verdiğin gariban Suriyelilerin ahı tutmuş olmasın hortumcu Tanju?
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