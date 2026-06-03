YSK'dan son dakika CHP açıklaması
YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. Açıklamada, YSK'nın mutlak butlan kararını denetlemesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan itiraz başvurusuna verilen ret kararına ilişkin açıklama yaptı. YSK'nın yaptığı açıklamada, ret kararının gerekçesine yer verildi.
Yapılan açıklamada, "İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" ifadelerine yer verildi.
YSK, mahkeme kararına dikkati çekerek Yargıtay'ı işaret etti.
YARGITAY'I İŞARET ETTİ
YSK, mahkeme kararına dikkati çekerek Yargıtay'ı işaret etti.
YSK'dan yapılan açıklamada; "Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merci Yargıtay'dır. Yüksek Seçim Kurulu'nun Hukuk Mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetmişti.
YSK Başkanı Serdar Mutta, Kurul üyeleriyle yapılan gündem toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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