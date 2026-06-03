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Gündem Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak
Gündem

Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını bildirdi. Öte yandan Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağı ifade edildi.

CHP idari ve hukuki süreçlerinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından hareketli günler geçiriyor.

Parti hakkında alınan "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye çıkacağını ilan ederken, partinin en kritik karar organı olan Parti Meclisi'nin de 11 Haziran'da toplanacağı kamuoyuyla paylaştı.

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Yorumlar

Paradise

Kılıçdaroğlu vatandaş gözünde % 98 çizilen kişiliğini karakterini nasıl tamir edecek acaba?

adem

2 milyon uyeden zilgit istiyor
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