‘Türkler Ege’nin yarısını aldı’ Yunanlıları çıldırtan harita

TAHSİN HAN

Yunan basının tamamı dün neredeyse aynı konuyu manşete taşıyıp Türkiye’yi suçladı...

Türk paranoyasıyla yayın yapmayı bir gelenek haline getiren Yunan basını tarihi gerçekliği dile getiren bir Amerikan sayfasına ateş püskürdü.

Los Angeles’ta bulunan, jeopolitik, savunma ve tarih konularıyla ilgilenen “Hollywood Disratch” adlı Facebook sayfası, dün Doğu Ege adalarının Türkiye’ye ait olduğunu gösteren bir harita yayınlarken Yunan basını bunun arkasında Türkiye’nin olduğunu iddia edek olayı skandal olarak yorumladı.

Kendisini haber/medya sitesi olarak tanıtan sayfaya göre, harita “eğitim amaçlı” olarak “Ege’nin coğrafyası ve tarihi bağlamının anlaşılmasına” katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Haritada, Atina çevresindekiler de dahil olmak üzere birçok ada ve adacık tartışmalı olarak gösterildi.

ABD’lilerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Ege Denizi, uzun zamandır Yunanistan ve Türkiye arasında deniz sınırları, hava sahası, karasuları ve kaynak arama konularıyla ilgili tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Yüzlerce ada ve önemli deniz yollarıyla bölünmüş stratejik konumu, bölgeyi tarih boyunca ve modern zamanlarda önemli kılmıştır. Zaman zaman gerilimler ortaya çıksa da, diplomatik diyalog ve uluslararası katılım, farklılıkların yönetilmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Ege Denizi’nin coğrafyasını ve tarihi bağlamını anlamak, bu deniz bölgesinin Güneydoğu Avrupa’da en yakından izlenen bölgelerden biri olmasının nedenini açıklamaya yardımcı olur. Bu paylaşım yalnızca eğitim amaçlıdır ve bölgenin tarihi, coğrafyası ve jeopolitiği hakkında bilgi edinmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.”

Yunan basını ise bu paylaşımdan dolayı Atina yönetimi ve tüm Yunan halkını harekete geçmeye çağırıp, sayfanın kapatılması için şikayete çağırdı.