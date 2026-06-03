Havalimanında 'maymun çiçeği' krizi: İki araştırmacıya soruşturma

ABD'de görev yapan iki virolog, Afrika'dan dönerken yanlarında etkisiz hale getirilmiş mpox (maymun çiçeği, M çiçeği) virüsü örnekleri taşıdıkları ve bunu yetkililere bildirmedikleri iddiasıyla suçlandı. Federal mahkemeye sunulan belgelerde, bilim insanlarının havaalanındaki sorgulama sırasında yanlış beyanda bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma, ABD'nin Montana eyaletindeki Rocky Mountain Laboratories bünyesinde çalışan iki araştırmacıyı kapsıyor.

HAVAALANINDAKİ KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Federal soruşturma belgelerine göre Vincent Munster ve Claude Kwe, ocak ayında Kongo Cumhuriyeti'nden dönüşlerinin ardından Detroit Havalimanı'nda denetime takıldı.

Yetkililer, iki araştırmacının biyolojik materyal taşıdıklarını beyan etmediğini ve gerekli izinleri almadığını iddia etti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisi yetkililerinden Marcus Sykes, "Biyolojik materyallerin gerekli izinler olmadan gizlice ülkeye sokulmaya çalışılması kamu güvenini ihlal eder" açıklamasında bulundu.

VİRÜS ÖRNEKLERİNİN AMACI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Mahkeme belgelerinde, araştırmacıların virüs örneklerini laboratuvara neden getirmek istediğine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı. FBI, iki ismin uzun yıllardır M çiçeği araştırmaları üzerinde çalışan virologlar olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyasına göre Munster'ın havaalanındaki görevlilere gerekli belgelerin bilgisayarında bulunduğunu söylediği, ancak daha sonra bu konuda soru işaretleri ortaya çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve iki araştırmacının çarşamba günü mahkemeye çıkmasının beklendiğini bildirdi.

MPOX (MAYMUN ÇİÇEĞİ) VİRÜSÜ NEDİR?

Mpox, daha önce 'maymun çiçeği' olarak bilinen viral bir hastalık. Hastalık genellikle döküntü, ateş ve grip benzeri belirtilerle ortaya çıkarken bazı vakalarda daha ağır seyredebiliyor.

Virüs ilk kez 1958 yılında maymunlarda tespit edildi. Uzun yıllar boyunca çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülürken, 2022 yılında birçok ülkeye yayılan salgın nedeniyle dünya genelinde dikkat çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastaların büyük bölümü tamamen iyileşse de hastalık özellikle risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.