Trump: İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti!

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki nükleer krizde sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllardır süregelen gerilimde yeni bir sayfa açıldığının sinyalini veren Trump, İran'ın nükleer silah üretmekten vazgeçtiğini bildirdi.

HAMANEY MÜZAKERE MASASINDA

Diplomatik kulislerde geniş yankı uyandıran bu gelişmeyi duyuran ABD Başkanı, sürecin en kritik aktörlerinden birinin de devrede olduğunu vurguladı. Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin en üst düzeyde ilerlediğine dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:

"İran, nükleer silah edinmeme konusunda anlaşmaya vardı. İran Dini Lideri Hamaney de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere bizzat katılıyor."

TRUMP: HAMANEY İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞEBİLİRİM

Trump, "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim" dedi.

Haber7