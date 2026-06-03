Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürerken, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için Silivri'de doğum günü kutlaması yapılmak istenmesi kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak amacıyla cezaevi kampüsüne getirilen pastaların içeri alınmadığı öğrenildi. Pastalardan ikisinin güvenlik gerekçesiyle binaya sokulmasına izin verilmediği belirtildi.

Dilek İmamoğlu'nun ise elindeki pastayla avukatlar bölümüne yönelerek, "Biz avukatlarla beraber kutlama yapmayı düşünüyoruz, yiyecek sokmak da mı yasak?" diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kutlama girişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, cezaevinde bulunan bir siyasetçi için doğum günü organizasyonu yapılmak istenmesini eleştirdi.

Bazı kullanıcılar;

"Şarap da götürseymiş eksik olmuş"

ifadeleriyle tepki gösterirken, başka kullanıcılar ise,

"Aslında salonda şampanyalı parti tertip edilmeliydi ayıp olmuş"

şeklinde ironik paylaşımlar yaptı.

Bir başka kullanıcı ise,

"Pasta getirmişler sizin PR çalışmanızı kim yapıyor ise aklına turp sıkayım"

yorumuyla organizasyonun kamuoyunda ters etki oluşturduğunu savundu.

"14 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI, GÜNDEM PASTA OLDU"

Eleştirilerin merkezinde ise İBB'deki işten çıkarmalar ve belediyeye yönelik soruşturmalar vardı.

Sosyal medya kullanıcıları, geçmiş dönemde binlerce belediye çalışanının işten çıkarıldığını hatırlatarak, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların gündemi ile Silivri'de yapılmak istenen doğum günü kutlamasının örtüşmediğini dile getirdi.

Bazı yorumlarda ise, "Millet geçim derdindeyken cezaevinde doğum günü partisi organize edilmesi toplumun gerçeklerinden kopuk bir görüntü veriyor" değerlendirmesi yapıldı.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA BÜYÜYOR

İmamoğlu cephesi kutlama girişimini insani bir jest olarak değerlendirirken, eleştirenler ise devam eden soruşturmalar ve kamuoyunda tartışılan iddialar nedeniyle bu tür görüntülerin siyasi açıdan yanlış bir mesaj verdiğini savunuyor.

Silivri'deki pasta krizi, doğum günü kutlamasının önüne geçerken, sosyal medyada yapılan yorumlar kamuoyundaki rahatsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

"Cezaevinde doğum günü partisi mi, mağduriyet gösterisi mi?" sorusu ise tartışmanın merkezine yerleşti.