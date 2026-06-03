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Gündem Süper Lig’e yükselen Çorum FK’dan Devlet Bahçeli’ye hediye
Gündem

Süper Lig’e yükselen Çorum FK’dan Devlet Bahçeli’ye hediye

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Süper Lig’e yükselen Çorum FK’dan Devlet Bahçeli’ye hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Çorum heyeti, Süper Lig'e yükselen Çorum FK forması takdim etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bahçeli'ye kentin spor tarihindeki en büyük başarılarından birine imza atarak Süper Lig'e yükselen Çorum FK’nin forması takdim edildi. Bahçeli, Çorum FK'yi başarısından dolayı tebrik etti.

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