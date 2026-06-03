Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı

Yavuz Değirmenci'nin aktardığı iddiaya göre Türkiye adeta Özgür Özel'in konuşmasına kilitlenmişti.

Paylaşılan mesaja göre Bolu Mengen'de mola veren bir otobüste kaptan, yolculara:

"Konuşma bitene kadar bekleyelim mi?" diye sordu.

İddiaya göre yalnızca bu otobüs değil, tam 50 ayrı firmanın otobüsü de konuşma sona erene kadar hareket etmedi.

Henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Özgür Özel konuşurken bekleyen otobüsler yönetmeliği" yayımlanmasa da sosyal medyada bu iddia büyük ilgi gördü.

Tuvalette bile canlı yayın!

Paylaşımın en dikkat çekici bölümü ise şu ifadeler oldu:

"Tuvalette iş... dinleyenler vardı."

Bu cümle sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar:

"Demek ki reyting ölçümleri eksik yapılıyormuş."

"Yakında lavabo başında siyasi analiz dönemi başlar."

"Milli dinleme seferberliği ilan edilmiş haberimiz yok."

şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Sırada ne var?

Sosyal medya kullanıcıları ise iddiaları mizahi bir dille bir üst seviyeye taşıdı.

Bazı paylaşımlarda:

Trafik ışıklarının konuşma bitene kadar kırmızıda beklediği,

Kahvehanelerde okey taşlarının dağıtılmadığı,

Berberlerin makası havada tuttuğu,

Fırıncıların ekmek çıkarmayı ertelediği,

Balıkların bile akvaryumda sessizce konuşmayı dinlediği

öne sürüldü.

"Milletin bileğini bükemezsiniz"

Değirmenci paylaşımını "Milletin bileğini bükemezsiniz" sözleriyle tamamladı.

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı, asıl dikkat çeken kısmın otobüsler ve tuvalet iddiası olduğunu belirterek, "Bu kadarına senaristler bile cesaret edemezdi" yorumunda bulundu.

Sosyal medyanın özeti:

"Özgür Özel konuştu, Bolu'da otobüsler bekledi, tuvaletlerde yayın açıldı, Türkiye nefesini tuttu!"

Gerçekliği tartışılır, mizah değeri ise oldukça yüksek bir paylaşım olarak sosyal medya arşivindeki yerini aldı.