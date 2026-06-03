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Gündem Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı
Gündem

Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı

Gelecek Partili Yavuz Değirmenci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada alay konusu oldu. Değirmenci'nin Özgür Özel'e yönelik övgü dolu ifadeleri, birçok kullanıcı tarafından "abartının da bir sınırı olmalı" yorumlarıyla karşılandı. Türkiye durmuş, otobüsler beklemiş!

Yavuz Değirmenci'nin aktardığı iddiaya göre Türkiye adeta Özgür Özel'in konuşmasına kilitlenmişti.

Paylaşılan mesaja göre Bolu Mengen'de mola veren bir otobüste kaptan, yolculara:

"Konuşma bitene kadar bekleyelim mi?" diye sordu.

İddiaya göre yalnızca bu otobüs değil, tam 50 ayrı firmanın otobüsü de konuşma sona erene kadar hareket etmedi.

Henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Özgür Özel konuşurken bekleyen otobüsler yönetmeliği" yayımlanmasa da sosyal medyada bu iddia büyük ilgi gördü.

Tuvalette bile canlı yayın!

Paylaşımın en dikkat çekici bölümü ise şu ifadeler oldu:

"Tuvalette iş... dinleyenler vardı."

Bu cümle sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar:

  • "Demek ki reyting ölçümleri eksik yapılıyormuş."
  • "Yakında lavabo başında siyasi analiz dönemi başlar."
  • "Milli dinleme seferberliği ilan edilmiş haberimiz yok."

şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Sırada ne var?

Sosyal medya kullanıcıları ise iddiaları mizahi bir dille bir üst seviyeye taşıdı.

Bazı paylaşımlarda:

  • Trafik ışıklarının konuşma bitene kadar kırmızıda beklediği,
  • Kahvehanelerde okey taşlarının dağıtılmadığı,
  • Berberlerin makası havada tuttuğu,
  • Fırıncıların ekmek çıkarmayı ertelediği,
  • Balıkların bile akvaryumda sessizce konuşmayı dinlediği

öne sürüldü.

"Milletin bileğini bükemezsiniz"

Değirmenci paylaşımını "Milletin bileğini bükemezsiniz" sözleriyle tamamladı.

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı, asıl dikkat çeken kısmın otobüsler ve tuvalet iddiası olduğunu belirterek, "Bu kadarına senaristler bile cesaret edemezdi" yorumunda bulundu.

Sosyal medyanın özeti:

"Özgür Özel konuştu, Bolu'da otobüsler bekledi, tuvaletlerde yayın açıldı, Türkiye nefesini tuttu!"

Gerçekliği tartışılır, mizah değeri ise oldukça yüksek bir paylaşım olarak sosyal medya arşivindeki yerini aldı.

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Yorumlar

Adem

Ehhh,böyle safsatalar ancak tuvalette dinlenir...

Kenan

Bu özgür özel kim hırsıza sahip çıkan yapmaz benim evladım yapmaz benim belediye başkanlarım yapmaz benim milletvekillerim yapmaz benim dava arkadaşlarım ve yapmam ben hırsızlık diyen yolsuzun biri.hiç ülke bu ve arkadaşlar ına emanet edilirmi
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