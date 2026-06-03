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Gündem Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ünlünün testi de pozitif çıktı
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ünlünün testi de pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ünlünün testi de pozitif çıktı

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren 3 ünlünün daha test sonuçları belli oldu. Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'a yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik laboratuvar sonuçları savcılığa ulaştı. Saç, kan ve idrar analizlerinin ardından hazırlanan raporda, maddelerin türleri tek tek belirlendi. 

Rapora göre; ünlü oyuncu Onur Tuna’nın numunelerinde uyuşturucu esrar etken maddesi olan THC (Tetrahidrokannabinol) tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat’ın yapılan laboratuvar analizlerinde de yine aynı şekilde esrar etken maddesi saptandı.

Soruşturmanın en ağır bulgularından biri ise dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'ın raporunda yer aldı. Gürkanlar'ın Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen hem kan hem de geriye dönük madde kullanımını kesin olarak kanıtlayan saç örneğinde tehlikeli uyuşturucu maddelerden kokain metabolitleri tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alınan isimlerden, 'ünlülerin doktoru' olarak tanınan Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.

 

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