Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ünlünün testi de pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik laboratuvar sonuçları savcılığa ulaştı. Saç, kan ve idrar analizlerinin ardından hazırlanan raporda, maddelerin türleri tek tek belirlendi.

Rapora göre; ünlü oyuncu Onur Tuna’nın numunelerinde uyuşturucu esrar etken maddesi olan THC (Tetrahidrokannabinol) tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat’ın yapılan laboratuvar analizlerinde de yine aynı şekilde esrar etken maddesi saptandı.

Soruşturmanın en ağır bulgularından biri ise dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'ın raporunda yer aldı. Gürkanlar'ın Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen hem kan hem de geriye dönük madde kullanımını kesin olarak kanıtlayan saç örneğinde tehlikeli uyuşturucu maddelerden kokain metabolitleri tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden, 'ünlülerin doktoru' olarak tanınan Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.