Oktay Vural MHP'den istifa mı etti?

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile bazı MHP'li milletvekillerin istifa ettiği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.



İYİ PARTİLİ GAZETECİ KABASAKAL YAZDI



Gazeteci Hamza Kabasakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Oktay Vural'ın istifa ettiğini öne sürdü.



Kabasakal attığı Twit'te; "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadelerini kullandı.

OKTAY VURAL: ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL



İstifa iddiaları sonrası konuşan Vural, haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.