Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti?

MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural, kendisi hakkında çıkan istifa ettiği iddialarını yalanladı.

22 Nisan 2018 Pazar 12:01
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti?

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile bazı MHP'li milletvekillerin istifa ettiği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

İYİ PARTİLİ GAZETECİ KABASAKAL YAZDI

Gazeteci Hamza Kabasakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Oktay Vural'ın istifa ettiğini öne sürdü.

Kabasakal attığı Twit'te; "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadelerini kullandı.

OKTAY VURAL: ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL

İstifa iddiaları sonrası konuşan Vural, haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:01
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Oktay Vural
  4. MHP
  5. istifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda yürüyen kadının başına köpek düştü!
    1. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    2. Başkandan takdir toplayan hareket
    3. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt
    4. Fransa'da terör alarmı!
    5. Binali Yıldırım'ın o paşayla tarihi..
    6. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    7. Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8..
    8. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!..
    9. İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!
    10. Çinli turistler Türkiye'de servet..
    11. "İttifak yapacaklarsa bunu millete..
    12. Dünya'nın en yaşlı insanı öldü!
    13. İşgalci zulmü devam ediyor
    14. Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık
    15. Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla..
    16. Borcunu ödememek için bakın ne yaptırdı!
    17. Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir..
    18. Pes artık! Borcunu ödememek için öyle..
    19. Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi..
    20. Kaçak yapılara yeni düzenleme
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında