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Kadın - Aile Öksürük kesen nefes açan çay! Son fırsat duyurusu: Pişman olmayın, deneyin! Balgama karşı birebir
Kadın - Aile

Öksürük kesen nefes açan çay! Son fırsat duyurusu: Pişman olmayın, deneyin! Balgama karşı birebir

Yeniakit Publisher
2023-08-19 23:35:00 - 2023-08-20 00:05:05
Öksürük kesen nefes açan çay! Son fırsat duyurusu: Pişman olmayın, deneyin! Balgama karşı birebir

Nane çayı içmek, boğazı yumuşatır, öksürüğü geçirir. Nane çayının buharını solumak, ciğerlerin açılmasına yardımcı olur. Balgam söktüren çay balgama karşı birebir! Peş peşe kullanın denilen çay herkesin dikkatini çekti.

Öksürük Kesen Nefes Açan Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 fincan için;

Yarım limon
Yarım kuru soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı su

Öksürük Kesen Nefes Açan Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu çay tarifi çocuklarınıza rahatlıkla içerebileceğiniz bir tarif. Ama öncelikle doktora görünmeliyiz. İçindeki maddelere alerjisi olmayan kişiler için bir tencerenin içine soğanı, kabuklu limonu, bir diş sarımsağı doğrayın. Üzerine su ve nane ekleyerek bir taşım kaynatın. Çay süzgeci ile çayınızı süzün. Ilıklaşan çayınıza bal ekleyerek için. Şifa olsun. Ohh miss. Afiyet olsun.
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