Köylü kadınlar hiç kimseye anlatmamış: Taş gibi yoğurt mayalama için gizlice yöntemi! Hastane yüzü göstermiyor, bunu yapın

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi, yüzyıllardır Türk mutfağında kullanılan ve köylü kadınların özenle koruduğu bir sırdır. Bu yöntem sayesinde elde edilen yoğurt, kıvamı, lezzeti ve sağlık açısından fark yaratır. Eğer siz de taş gibi yoğurt yapmak istiyorsanız, bu yazımızda size 5 püf nokta sunacağız.

1. Doğru malzemeleri kullanın: Taş gibi yoğurt yapmak için kaliteli süt ve yoğurt kullanmanız gerekiyor. Sütünüz pastörize olmamalı ve yoğurdunuz canlı kültür içermelidir.

2. Yoğurt kabını hazırlayın: Taş gibi yoğurt yapmak için uygun bir kabın seçimi oldukça önemlidir. Geniş bir cam kabı tercih edin ve içini kaynar su ile iyice temizleyin.

3. Yoğurt mayalama işlemi: Sütünüzü kaynatın ve oda sıcaklığına gelince kabınıza dökün. Sonra mayalayacağınız yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Kabın kapağını kapatın ve üzerine bir havlu örtün. Ardından kabı sıcak bir yere yerleştirin.

4. Yoğurdunuzu kontrol edin: Yoğurdunuzun kıvamını kontrol etmek için kabını ara sıra açın ve kaşıkla karıştırın. Yoğurdunuzun kıvamının tam istediğiniz gibi olduğunu fark edeceksiniz.

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5. Taş gibi yoğurtunuzu saklayın: Yoğurdunuz hazır olduğunda, kabınızı buzdolabına kaldırın ve en az 6 saat bekletin. Böylece taş gibi yoğurdunuz tam kıvamına gelecektir.

FIRIDNDA YOĞURT TARİFİ

1. 1 litre süt eklediğiniz tencereyi ocağa alarak kaynamaya bırakın

Kaynatma aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlardan ilki kepçe yardımıyla sütü karıştırmak ve bunu yaparken kepçeyle sütü alıp tekrar havadan tencereye dökmek. Bu yöntem sütün içindeki suyun buharlaşmasını hızlandırır.

İkinci püf nokta ise kaynama sırasında ocak başında durmayanlar için. Eğer ocak başında değilseniz mutlaka kepçeyi sütün içinde bırakın. Bu taşmasını önleyecektir.

2. Süt kaynadıktan sonra sütü mayalamak istediğiniz kaba alın ve ılınmasını bekleyin.

Süt 45-50 derece sıcaklığa gelmeden mayalama işlemini gerçekleştirmeyin. Sütün yeterince ılındığını anlamanın en kolay yolu -eğer termometreniz yoksa- serçe parmağınızı 6-7 saniye sütün içinde tutmak olacaktır. Eğer bu süre boyunca parmağınızı sütün içinde tutabiliyorsanız sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir.

3. Önceden ayırdığınız 1 tatlı kaşığı yoğurdu kaynattığınız sütten 3-4 yemek kaşığı alarak küçük bir kapta karıştırın

Her litre süt için tepeleme bir tatlı kaşığı eklediğiniz karışımı fazla çırpmayın. 4-5 defa karıştırmanız yeterli olacaktır. Mayanız ne kadar çok olursa yoğurdunuzun mayalanma süresi kısalır. Ancak bu yöntemle mayaladığınız yoğurt çok daha kısa sürede ekşir. Bu yüzden az maya ile uzun sürede mayalamak ekşimesinin çok daha uzun sürmesini sağlayabilir.

4. Yaptığınız mayayı tencerenin ortasından sütün içine yavaş yavaş boşaltın ve karıştırın

Karışma işleminin homojen bir şekilde gerçekleşmesine ve karışımda topak kalmamasına dikkat edin. Dilerseniz bu işlemden sonra karışımı kavanozlara, güveç kaplarına veya kaselere de dağıtabilirsiniz. Böylece tüketmesi daha pratik olacaktır.

5. Varsa fırınınızın yoğurt ayarını kullanın, yoksa fırınınızı 50 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekleyin

Fırında yoğurt mayalamada pek çok farklı yöntem kullanılabiliyor. Kimileri 50 derecelik fırında 4 saat boyunca mayalarken, kimileri 50 derecede 5 dakikalığına ısıttığı fırını kapatarak 5-6 saat boyunca mayalanma işleminin tamamlanmasını bekliyor. Bir diğer yöntem ise hiç ısıtma yapmadan mayalı sütü fırında 8-9 saat bekletmek. Siz istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Her şekilde taş gibi mayalanmış yoğurtlara sahip olacaksınız.

6. Mayalayacağınız sütü, kabın ağzı açık olacak şekilde koyun ve fırın kapağını hiç açmadan mayalanmasını bekleyinYoğurdunuzun katı kıvamlı olmasını istiyorsanız en az 6 saat fırında kaldığına emin olun.

Çalışan fırın tekniğinde ise 4 saat yeterli olacaktır.

aydinlik'comaa göre: Eğer fırını ısıtmadan mayalama işlemini gerçekleştirecekseniz mayalanan sütü fırına koyarken bulunduğu kabın kapağını mutlaka kapatın.

7. Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra yoğurdunuzu fırından çıkarın, kapağını kapatarak birkaç saat buzdolabında bekletin

8. Yoğurdunuz hazır! Yoğurdunuzu afiyetle tüketmeden önce bir sonraki mayalama işlemi için doğal yoğurdunuzdan bir parça maya ayırmayı unutmayın...