Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt veren genç çalıştırıcı, Galatasaray'ın kendisinde yerinin çok başka olduğunu söylerken, Fenerbahçe'den de bir teklif almadığını belirtti.

Yaza kadar dinlenecek

Çalışma temposunu özlediğini de söyleyen Buruk, "Bundan önce hep çalıştım. Ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

"Göz yaşlarıma hakim olamadım"

Teknik direktör Buruk, Başakşehir'de ayrılık sürecinin kulüp yönetimi tarafından başlatıldığını ifade ederken, "Göksel Gümüşdağ benim çok yakın arkadaşım. Çok değer verdiğim bir insan. Başkanımızdan böyle bir öneri geldi. Yenilenmenin kulüp için daha iyi olacağını düşündüler. Ben de buna hazır olduğumu belirttim. Oyun olarak belki iyi işler yapabilirdik, ama kulüpten böyle bir öneri gelince ben de ayrılmak durumunda kaldım. Böyle bir durumun kulüp için daha iyi olacağını düşündüler. Yöneticilerle ve futbolcu arkadaşlarımızla dostluğumuz sürüyor. Aykut hoca da sezon arası geldi. Takımı doğru yere getirmek istiyor. Çok çalışkan bir insan. Hem ona hem Başakşehir takımına başarılar diliyorum. Başakşehir'den ayrılırken göz yaşlarıma hakim olamadım" diye konuştu.

"Galatasaray'ın yeri çok başka"

Futbolculuk dönemlerinden beri tüm takımların taraftarları tarafından saygı duyulduğundan da bahseden Buruk, "Kavgadan beslenen bir insan değilim. Kendi hayatımı sevgi üzerine kurdum. Bütün takımların taraftarları bana sempatik geliyor. Hepsine saygı ve sevgi duyuyorum. Sokakta karşılaştığım tüm takım taraftarları bana saygı ve sevgi ile yaklaşıyor. İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş'ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya'da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeri ben de çok ayrı" dedi.

"Galatasaray'ı çok isterim"

Adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray'la anılmasıyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'den teklif gelmedi"

Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe'den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, "Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe'den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi.