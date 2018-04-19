'OHAL'de seçim olmaz" diyen CHP yine duvara tosladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, belgelerle CHP'nin OHAL eleştirilene cevap verdi. Turan, Twitter'dan paylaştığı belgelerle şu açıklamalarda bulundu. Turan, "OHAL’de seçim olmazmış. Birincisi, OHAL seçimlere dair değil, terörle mücadeleye dair bir konu. İkincisi, bunu söyleyen CHP 1995 yılında CHP-DYP iktidarında erken seçim önergesi ile OHAL tezkeresi aynı gündemde yer almış" dedi.

"66 GÜNLÜK SEÇİM TAKVİMİNİ AZ BULUYORLARMIŞ, BASKINMIŞ"

Turan, "27 Ekim 1995’te CHP-DYP koalisyonunun aldığı erken seçim kararında seçim tarihi 58 gün sonrasıydı. Bugünkü takvim yasal süreçlerin çok rahat işletilebileceği bir süre. Yerim dar demenin anlamı yok" dedi.