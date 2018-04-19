Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'OHAL'de seçim olmaz" diyen CHP yine duvara tosladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklaması sonrası paniğe kapılarak 'OHAL'de seçim olmaz' diyen CHP’nin 1995 yılında CHP-DYP iktidarında erken seçim önergesi ile OHAL tezkeresini aynı gündemde yer verdiği ortaya çıktı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:21
'OHAL'de seçim olmaz" diyen CHP yine duvara tosladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, belgelerle CHP'nin OHAL eleştirilene cevap verdi. Turan, Twitter'dan paylaştığı belgelerle şu açıklamalarda bulundu. Turan, "OHAL’de seçim olmazmış. Birincisi, OHAL seçimlere dair değil, terörle mücadeleye dair bir konu. İkincisi, bunu söyleyen CHP 1995 yılında CHP-DYP iktidarında erken seçim önergesi ile OHAL tezkeresi aynı gündemde yer almış" dedi.

"66 GÜNLÜK SEÇİM TAKVİMİNİ AZ BULUYORLARMIŞ, BASKINMIŞ"

Turan, "27 Ekim 1995’te CHP-DYP koalisyonunun aldığı erken seçim kararında seçim tarihi 58 gün sonrasıydı. Bugünkü takvim yasal süreçlerin çok rahat işletilebileceği bir süre. Yerim dar demenin anlamı yok" dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:21
  1. Bülent Tulun
  2. OHAL
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet41 dk önce
    Baskınsa herkese baskın bir size mi?Düne kadar seçim seçim diye bağırıyordunuz şimdi Kaçacak yer arıyorsunuz.demek ki hepsi blöf müş.
  • kemalkemal1 sa önce
    yaparsan olur ...sanki denemiş de randıman alamamış
  • 0000002 sa önce
    Bazı Yorumcular OHAL'den Rahatsız. Savcılar Görevini Yapsın. OHAL'den Rahatsız Olanlar ... Edilsin. Teröristler OHAL'den Rahatsız Olur.
  • sayitkarabulutsayitkarabulut3 sa önce
    İyi güzel de o dönemde OHAL terörün yoğun olarak yaşandığı belli başlı iller için geçerliydi. Şimdi ise istisnasız tüm illerde OHAL uygulanıyor.Mesela Muğla da Sinop da bu gün için OHAL uygulamanın bir mantığı varmıdır?
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI3 sa önce
    ALLAHINI SEVERSEN KANUN TÜZÜK NİZAM NEYİ DOĞRU BİLİYORDA ŞİMDİ OHALDE SEÇİMOLUR OLMAZI BİLECEK.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    O zaman ki OHAL 3 tane güneydoğu ilinde, tüm Türkiyede değil.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adıyaman'da servis beklerken canından oldu
  1. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  3. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  4. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  5. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  6. Kırgızistan'da hükümet düştü
  7. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  8. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  9. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  10. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  11. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  13. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  14. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  15. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  16. "Spora değil, skora önem veren bir..
  17. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  18. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
  19. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
  20. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum