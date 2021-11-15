Oğuzhan'ın geleceği belli oldu!

Beşiktaş'ta bir türlü istenileni veremeyen ve 10 numara gerçeğini sahaya yansıtamayan Oğuzhan Özyakup ile ilgili yönetim kararını sezon sonu verecek.

Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için sonuna kadar bekleme kararı aldı. Oğuzhan Özyakup’un performansı, gelecek dönem alacağı parayı ve yeni mukavele süresini belirleyecek.

Beşiktaşlı oyuncunun bu seneki performansına göre hareket edecek olan Beşiktaş Yönetimi, son yıllarda uyguladığı, performansa dayalı bir kontrat sunacak.

Beşiktaş’ta başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yüksek rakamlı kontratlar yerine, maç başına göre bir anlayışı getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, Oğuzhan Özyakup için de aynı yöntemi uygulayacak. Beşiktaş’ta üç şampiyonluk gören ve yine aynı başarıları tatmak isteyen Oğuzhan’ın da yönetimin önereceği yeni kontrata sıcak baktığı öğrenildi.