Öğretmenlere şiddetle mücadele eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında, bu yönde yürüttükleri eğitimleri çok daha sistematik hale getirdiklerini belirterek, “Ara tatil döneminde öğretmenlerimiz için hazırlamış olduğumuz eğitimlerden birini kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri oluşturacak” dedi.

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan’da yapılacak ikinci ara tatil sürecine ve eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitimler çok daha sistematik olacak

Rehber öğretmenlere ve diğer öğretmenlere kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili farkındalık eğitimleri verdiklerini dile getiren Bakan Özer,

“Şu anda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, bu yöndeki eğitimlerimizi çok daha sistematik hale getirdik. ÖBA üzerinden 11-15 Nisan’da yapılacak ara tatil döneminde öğretmenlerimiz için hazırladığımız 14 eğitimden birini kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri oluşturacak. Sadece kadına yönelik şiddet değil, akran zorbalığı ve diğer şiddet türleri için de öğretmenlerimize mutlaka eğitim verilecek. Biz istiyoruz ki sadece kadına değil, hiçbir insana şiddetin uygulanmadığı, şiddete sıfır toleransın olduğu bir okul iklimi inşa edelim ve çocuklarımız, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz bu okul ikliminde vakitlerini geçirsinler” bilgisini paylaştı.

Her türlü şiddete, akran zorbalığına sıfır tolerans

Ana okulundan yükseköğretime ve işgücüne katılıma kadar, hayatın çok büyük bir kısmının okulda geçirildiğine işaret eden Özer, “Sadece kadına yönelik şiddete değil, öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye yönelik, öğretmenin öğretmene yönelik şiddetine, akran zorbalığına sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor” dedi.

İyi örnekleri yaygınlaştırmak toplumu da etkileyecektir

Konumu itibarıyla örnek teşkil etmesi gereken okulda şiddetten uzak, herkesin kendini güvende hissedeceği, kişisel gelişimin ve eğitim imkanından yararlanmanın merkezde olduğu bir ortamın bulunması gerektiğinin altını çizen Özer, şöyle konuştu: “Öbür türlü öğrenci, öğretmen veya yönetici kadın da olsa erkek de olsa herhangi bir şiddetten kaygı duyduğu zaman olumsuz etkilenecek. Bu durumda öğrenci de öğrenmeden yavaş yavaş okul ortamından kopacak, okulu terk edecek yani başka toplumsal problemlere yol açacak. Yani biz eğer okul ortamı içerisinde çok sağlıklı bir ortamı sağlayabilirsek toplumsal dönüşüm için de çok kıymetli bir imkana sahip olabileceğiz. Çünkü bizdeki öğrenci ve öğretmen sayısı da toplumun çok büyük bir oranına tekabül ediyor. 20 milyon öğrencinin 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla iyi örnekleri ne kadar okulda yaygınlaştırabilirsek, bu tedrici bir şekilde toplumu da etkileyecektir. Eğer biz okulda gerçekten şiddete sıfır toleransın olduğu, hiçbir şeyin göz ardı edilmediği, üzerinin örtülmediği ve herkesin kendisini iyi hissettiği bir ortamı güçlendirebilirsek her geçen gün daha iyi noktaya doğru taşıyabilirsek bu sadece toplumumuzun çok sağlıklı bir toplum olmasını değil, aynı zamanda öğrencilerin okul ortamında çok daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilmelerini, öğrenme kalitesini de artıracaktır. Onun için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla bu sürecin en büyük destekçilerinden birisi olacağız.