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Gündem Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar
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Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar

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Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde; çeşitli restoran, kasap ve şarküterilerde satılan sucuk, kıyma, tantuni ve cantık harçlarında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği açıklandı. İşte vatandaşa at ve eşek eti yediren firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla 81 ilde gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Yapılan son kontrollerde et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar ile ürün listeleri bakanlığın sitesinde ifşa edildi.

 

KAVURMA, TANTUNİ, SUCUK VE KIYMADA...

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Mersin, Kırklareli ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerdeki işletmelerde satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan (at, eşek vb.) eti tespit edildi.

Listede öne çıkan hileli ürünler ve firmalar şu şekilde yer aldı:

Mersin: Saray Yemekçilik’in "Kıyma Kavurma" ürününde ve Gözde Tantuni’nin "Et Tantuni" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ayrıca Korkmaz Kasabı’na ait "Çiğ Kırmızı Et Kıyma" örneğinde de tek tırnaklı eti bulundu.

Kırklareli (Lüleburgaz): Saffet Et Ürünleri firmasının "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markalarıyla sunduğu ısıl işlem görmüş sucuk ile baton sucuk ürünlerinde tek tırnaklı eti saptandı.

Bursa: Pideci Un Mamülleri (Acı Dayı Cantık Salonu) tarafından hazırlanan "Çiğ Cantık Harcı"nda ve Sözet Et Ürünleri (İmren Kasap) firmasına ait "Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana)" ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

"KARARLILIK" MESAJI

Gıda güvenliğini tehdit eden bu ifşalar kamuoyunda büyük tepki toplarken, bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com

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